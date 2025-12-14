Claudia Sheinbaum se Pone lo Guantes y Boxea con La Bonita Fernández en Ciudad Juárez

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se puso los guantes de box y subió al ring junto a Diana Laura “La Bonita” Fernández en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de enviar un mensaje de empoderamiento: “las mujeres podemos ser lo que queramos ser”.

Como parte de su gira por la entidad, la presidenta de México acudió al gimnasio donde entrena la boxeadora juarense, quien es la primera campeona de Ciudad Juárez avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La visita formó parte de una agenda que incluyó diversas actividades en la región.

Durante el encuentro, Sheinbaum entrenó brevemente con la campeona, destacando la importancia del deporte como herramienta de disciplina, constancia y superación personal.

Diana Laura Fernández expresó el honor que representó recibir a la mandataria y, como gesto simbólico, le obsequió los guantes de box color rosa que utilizó durante la práctica.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió el momento y resaltó el ejemplo que representa la boxeadora juarense.

“Esta mañana nos dimos un tiempito para visitar el lugar donde entrena Diana ‘La Bonita’ Fernández, originaria de Ciudad Juárez y campeona mundial de boxeo. Su disciplina y constancia deben ser ejemplo para todas y todos; demuestra que las mujeres podemos ser lo que queremos ser”, escribió en su cuenta de Facebook.

La actividad fue interpretada como un mensaje de reconocimiento al talento femenino y al papel de las mujeres en el deporte de alto rendimiento, así como a su capacidad de abrirse camino en espacios tradicionalmente dominados por hombres.

