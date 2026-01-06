Masa de Aire Polar Impactará CDMX y Edomex Provocando Temperaturas de Hasta -15 Grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 7 de enero 2026, una masa de aire polar afectará a cerca de 13 estados del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, provocando un marcado descenso de las temperaturas, con valores que podrían alcanzar hasta -15 grados Celsius en algunas regiones.

De acuerdo con el organismo, este sistema impulsará un ambiente gélido principalmente en los estados de la Mesa del Norte, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como en la Mesa Central, donde se incluyen Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, además de Zacatecas, San Luis Potosí y el Valle de México. El enfriamiento se extenderá de manera gradual hacia el litoral del Golfo de México.

Asimismo, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará por el noroeste y norte del territorio nacional. En combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, este fenómeno ocasionará vientos fuertes a muy fuertes, descenso adicional de la temperatura y lluvias con chubascos en dichas regiones. Para el sábado, la vaguada evolucionará a una circulación ciclónica, lo que incrementará la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango.

Por otra parte, el frente frío número 27 avanzará sobre el noreste y oriente de México, generando lluvias y chubascos. A partir del sábado se prevé un aumento significativo de las precipitaciones, con lluvias puntuales intensas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El SMN exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante las bajas temperaturas, vientos fuertes y posibles lluvias intensas.

Frío Provoca Infecciones Respiratorias: Recomendaciones para Evitar Complicaciones

Clima para el miércoles 7 de enero: ¿Dónde hará frío?

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Ciudad de México y Morelos.

Historias recomendadas: