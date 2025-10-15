El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre las lluvias que se presentarán este jueves 16 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México, derivadas del avance del frente frío número 7, que mantiene inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

De acuerdo con el organismo, se espera cielo de medio nublado a nublado durante la mayor parte del día. Por la mañana prevalecerá ambiente fresco en el Valle de México y frío en zonas altas, mientras que por la tarde se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en la capital del país y chubascos con descargas eléctricas en el suroeste mexiquense.

La agencia Meteored detalló que las precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 14:00 horas en la CDMX y Edomex, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

El SMN pronosticó temperaturas mínimas de entre 11 y 13 grados Celsius y máximas de 23 a 25 °C en la Ciudad de México. En Toluca, Estado de México, el termómetro oscilará entre los 9 y 11 °C como mínima, y los 20 a 22 °C como máxima.

A nivel nacional, el frente frío número 7 se mantendrá con características de estacionario sobre el norte del país, interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación provocará un descenso de temperatura, rachas de viento superiores a 60 km/h y lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila.

El SMN advirtió que las precipitaciones intensas podrían reducir la visibilidad, causar encharcamientos, deslaves e inundaciones, mientras que los vientos fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

