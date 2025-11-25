Frente Frío 16 y Aire Polar Azotarán a México Durante 4 Días con Temperaturas de -10 Grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada del frente frío 16 y una masa de aire polar que afectarán al país durante cuatro días, generando temperaturas de hasta -10 grados, lluvias fuertes y vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo, este miércoles 26 de noviembre el frente frío 16 será reforzado por una masa de aire polar proveniente de Canadá. El sistema avanzará gradualmente sobre el oriente del país y, en interacción con un canal de baja presión ubicado en el suroeste del Golfo de México y el sureste del territorio nacional, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El evento de “Norte” generará rachas de viento de hasta 80 km/h, mientras que en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central —incluido el Valle de México— se esperan rachas de 40 a 60 km/h, acompañadas de un marcado descenso de temperatura en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Noticia relacionada: Profeco Suspende Hoteles en Tulum por Abusos contra Consumidores; Halla Tacos de hasta 400 Pesos

El jueves y viernes, el frente frío 16 se mantendrá estacionario sobre el centro y suroeste del Golfo de México. Su interacción con un canal de baja presión en el sureste y la Península de Yucatán continuará generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones.

La masa de aire polar mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca. También se prevén vientos de 30 a 50 km/h en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Valle de México.

Para el sábado, el frente permanecerá estacionario sobre el norte de la Península de Yucatán y seguirá interactuando con el canal de baja presión del sureste, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en dichas zonas.

Alertan que Entrará el Frente Frío Número 16 a Guanajuato

Clima para el miércoles 26 de noviembre: ¿Dónde hará frío?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Frente frío 16 en México. Foto: Cuartoscuro

Clima para el jueves 27 de noviembre: ¿Dónde hará frío?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Clima para el Viernes 28 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Clima para el Sábado 29 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Historias recomendadas: