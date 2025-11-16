Dos Frentes Fríos Azotarán a México Durante 3 Días | Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de los frentes fríos 14 y 15, que afectarán al país entre el lunes 17 y el miércoles 19 de noviembre, con temperaturas de hasta –10 grados, heladas y probabilidad de caída de nieve en zonas altas del norte.

De acuerdo con el organismo, el lunes 17 el frente frío número 14 se desplazará sobre el norte de México. Su interacción con la corriente en chorro subtropical provocará rachas fuertes de viento en la región, principalmente en áreas desérticas y serranas.

Para el martes, este sistema frontal se moverá hacia el sur de Estados Unidos, por lo que dejará de generar efectos significativos en territorio nacional.

No obstante, el miércoles 19 se prevé el ingreso del frente frío número 15 por el noroeste del país. En combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará vientos de 60 a 70 km/h y un marcado descenso de temperatura en el noroeste y norte de México.

El SMN también adelantó que se esperan chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de estas entidades.

Clima para el 17 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Dónde caerá nieve

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: Sierra de San Pedro Mártir, BC. y norte de Sonora.

Clima para martes 18 de noviembre

Posible caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Sierra de San Pedro Mártir, BC.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el miércoles 19 de noviembre

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Historias recomendadas: