Frente Frío 17 y Masa de Aire Polar en México: Estados Afectados con Temperaturas de -10 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 30 de noviembre el frente frío 17, acompañado por una masa de aire polar, provocará un marcado descenso de temperaturas en al menos 20 estados del país.

Según el organismo, el nuevo sistema frontal avanzará rápidamente sobre el norte y noreste del territorio nacional, donde interactuará con un canal de baja presión ubicado en el occidente del Golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación generará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Veracruz, así como intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente originará un descenso adicional en las temperaturas de la Mesa del Norte, con afectaciones en Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Querétaro y la Ciudad de México. Además, se prevé viento del norte de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h en la costa de Tamaulipas.

El SMN adelantó que durante el lunes y martes el frente frío 17 permanecerá extendido sobre el noroeste del Golfo de México y el oriente del país, provocando chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana.

Asimismo, la masa de aire polar que impulsa al sistema, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrá un ambiente frío a gélido por las mañanas y noches, especialmente en zonas montañosas de múltiples estados.

Clima para el domingo 30 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Tamaulipas (costa).

: Tamaulipas (costa). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Veracruz (región Huasteca Alta).

: Veracruz (región Huasteca Alta). Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Clima para el lunes 1 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos : Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

: Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo (región Sierra de Tenango), Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.

