Aviso de Quintana Roo por Ubicación del Huracán Melissa: ¿El Ciclón es Peligroso para México?

El huracán Melissa, que alcanzó la máxima categoría de 5, se degradó a 2, en la escala Saffir-Simpson. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hoy, 29 de octubre de 2025, mantiene en vigilancia este fenómeno meteorológico, así lo dio a conocer el gobierno de Quintana Roo.

En ese sentido, las autoridades del estado de Quintana Roo emitieron un aviso, en el que indicaron que el centro del fenómeno climático se localiza sobre tierra en Cuba, a 1,1160 kilómetros (km) al este de Cancún, Quintana Roo, y a 70 km al noroeste de Guantánamo, Cuba. Sus vientos máximos sostenidos son de 165 kilómetros por hora, con rachas de 205 km/h, su desplazamiento es hacia el nor-noreste 2 22 km/h.

Video: Huracán Melissa: SRE Recuerda Números de Emergencia para Mexicanos en Jamaica

Nota relacionada: SRE Manda Aviso Importante para Mexicanos por Efectos del Huracán Melissa en Jamaica.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, hizo énfasis en que se mantiene en vigilancia permanente su evolución y pidió a la población informarse a través de canales oficiales de información. Asimismo, destacó información de la Conagua, donde afirmó que no representa algún peligro para México.

Efectos del huracán Melissa

El huracán Melissa ha provocado severas afectaciones en diferentes países, en el caso de Haití, hasta el momento reportaron 25 víctimas mortales, así como otros daños:

Derrumbe de edificios.

Desbordamiento de un río.

La mañana de este miércoles, tocó tierra en Cuba con categoría 4 y presentó vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora. El este país generó lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones. Miles de personas tuvieron que desalojar sus hogares.

Mientras que en Jamaica continúan evaluando los daños, las zonas donde hay mayores efectos son en el occidente de la isla, la ciudad de Santa Cruz, así como en las zonas rurales de la parroquia de Manchester. Causó destrucción de viviendas, derribó árboles, también hay caminos incomunicados.

Historias recomendadas:

FBPT