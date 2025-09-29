Aviso por Fuerza de la Tormenta Tropical Imelda: ¿Cuándo se Convertirá en Huracán?

La temporada de huracanes 2025 se fortaleció, con la fuerza del huracán Humberto, que alcanzó la categoría 5, y que en conjunto con la tormenta tropical Imelda, se podría registrar el efecto Fujiwhara, en el Atlántico; aquí te informamos cómo se desarrolla Imelda y cuándo sería huracán, de acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Datos de la temporada de huracanes 2025: Con Imelda, suman 9 ciclones en el Atlántico, de los cuales, 3 han sido huracanes:

Erin: categoría 5 Gabrielle: categoría 4 Humberto: categoría 5

Mientras que el Pacífico van 14 ciclones, de los cuales, 8 han sido huracanes:

Barbara: categoría 1 Erick: categoría 4 Flossie: categoría 3 Gil: categoría 1 Henriette: categoría 1 Kiko: categoría 4 Lorena: categoría 1 Narda: categoría 2

¿Imelda será huracán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que hoy, 29 de septiembre de 2025, la tormenta tropical Imelda se ubicó a 475 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, y a 1,100 kilómetros al este-noreste de Cancún, en Quintana Roo.

Imelda registró vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el norte a 13 km/h.

Y aunque el Meteorológico Nacional descartó que Imelda represente riesgo para México, estimó que se podría intensificar a huracán este martes, 30 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Imelda generará lluvias fuertes en Carolina del Norte y Carolina del Sur, luego de su paso por Bahamas y Cuba.

