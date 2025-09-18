Aviso por Potenciales Ciclones que se Pueden Sumar a Gabrielle: ¿Están Cerca de México?

La temporada de huracanes 2025 se mantiene activa tanto en el Pacífico, como en el Atlántico; aquí te informamos sobre otros dos potenciales ciclones que se podrían sumar a la tormenta tropical Gabrielle y si están cerca de México, con información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitida hoy, 18 de septiembre de 2025.

Tormenta tropical Gabrielle

La tormenta tropical Gabrielle es el séptimo ciclón que se forma en el Atlántico, en lo que va de la temporada de huracanes 2025, luego de los siguientes fenómenos meteorológicos:

Tormenta tropical Andrea Tormenta tropical Barry Tormenta tropical Chantal Tormenta tropical Dexter Erin, huracán categoría 5 Tormenta tropical Fernand

Potencial ciclón en el Pacífico

La Conagua lanzó un aviso por una zona de baja presión en el Pacífico, con 80% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical, en los siguientes siete días, ubicada a 530 kilómetros de Playa Pérula, en Jalisco, y al sur de la Península de Baja California.

Mantiene 80 % de probabilidad para generar un #CiclónTropical en 48 horas, la zona de #BajaPresión que se encuentra a 530 km al suroeste de Playa Pérula, #Jalisco. Síguenos y mantente informado sobre su evolución pic.twitter.com/fg01jdxKqm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2025

Potencial ciclón en el Atlántico

Además, la Conagua reportó otra zona de baja presión, pero en el Atlántico, asociada a una onda tropical, con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico, en los siguientes siete días.

Sin embargo, la dependencia apuntó que la zona de baja presión se localiza lejos del territorio mexicano, en la costa de África.

En redes sociales, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, señaló que hay monitoreo permanente sobre la actividad meteorológica en el Océano Atlántico.

🔔 Monitoreo permanente sobre la actividad meteorológica en el océano Atlántico.



Zona de baja presión frente a la costa occidental de África, asociada con una onda tropical.

🟨 Mantiene 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.



📲 Recuerda: mantente informado… pic.twitter.com/kqWVv25ON7 — Mara Lezama (@MaraLezama) September 18, 2025

