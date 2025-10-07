Aviso por la Fuerza de la Tormenta Tropical Jerry: ¿Cuándo Se Convertirá en Huracán?

Este martes, 7 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la tormenta tropical Jerry en el Atlántico central. Te decimos cuándo podría convertirse en huracán.

Cabe recordar que Jerry, la décima tormenta con nombre de la temporada de huracanes de 2025, avanza sobre el Atlántico central, se localiza a 2,120 km al este-sureste de las Antillas menores y a 4,640 km al este de las costas de Quintana Roo.

¿Cuándo se convertirá Jerry en huracán?

La Conagua indicó que Jerry presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 39 km/h.

Se prevé que para mañana, 8 de octubre de 2025, el fenómeno meteorológico se convierta en huracán categoría 1, sin embargo, debido a su trayectoria, Jerry no representa peligro para el territorio mexicano.

Hasta ahora suman diez ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

Estos serán los nombres de los siguientes fenómenos meteorológicos que se esperan en el Atlántico:

Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van, Wendy.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

