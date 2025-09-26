¿Se Formará Imelda? Advierten por Potencial Formación de Ciclón en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México confirmaron este viernes 26 de septiembre la formación del Potencial Ciclón Tropical Nueve en el océano Atlántico, ubicado al este de Cuba, que llevaría por nombre el de Imelda.

El sistema meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas que alcanzan los 75 km/h. Su centro se localiza aproximadamente a 90 kilómetros al este de Punta Maisí, Cuba, y a 1,270 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

El potencial ciclón se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 km/h, según los datos proporcionados por las autoridades meteorológicas mexicanas a las 15:00 horas del día jueves.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense advirtió que se esperan lluvias significativas sobre porciones del este de Cuba y Las Bahamas durante el fin de semana.

La agencia emitió su primer aviso (Advisory 1A) sobre este sistema atmosférico. Las autoridades meteorológicas mantienen monitoreo constante del desarrollo del fenómeno, especialmente sobre las áreas del Caribe que podrían verse afectadas por precipitaciones intensas.

Conagua informó que debido a la distancia y trayectoria del sistema, este no representa peligro para el territorio mexicano. El organismo mexicano mantiene vigilancia sobre el comportamiento del fenómeno, aunque las proyecciones actuales indican que su ruta no comprometerá las costas del país.

