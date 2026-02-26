¿Cómo se Encuentra el Sistema Cutzamala Hoy 26 de Febrero 2026? Así Está su Nivel de Capacidad

El Sistema Cutzamala es responsable de parte del suministro de agua en el Valle de México. Te contamos qué nivel presenta hoy la red de presas que alimenta a la Ciudad de México y parte del área conurbada.

El Sistema Cutzamala aporta cerca del 27% del agua que se consume en la Ciudad de México.

La red de presas que compone el Sistema Cutzamala abarca los estados de Michoacán y Estado de México.

¿Qué presas componen la red del Sistema Cutzamala?

Creado en los años sesenta del siglo XX, el Sistema Cutzamala es parte toral de la red que alimenta de agua al Valle de México. La red se compone de tres presas principales:

La presa El Bosque , ubicada en Zitácuaro, Michoacán

, ubicada en Zitácuaro, Michoacán La presa de Valle de Bravo , en el Estado de México

, en el Estado de México La presa Villa Victoria, también en el Estado de México

¿Cómo está el nivel del Sistema Cutzamala hoy?

Según el informe más reciente del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Cutzamala está al 83.62% de su capacidad al 25 de febrero del 2026. Las presas que conforman esta red presentan los actuales niveles de almacenamiento de agua:

Valle Victoria, 80.77%

Valle de Bravo, 88.77%

Presa El Bosque, 76.21%

Entre las tres presas el Sistema Cutzamala almacena al día de hoy 654 millones 361 mil metros cúbicos de agua.

¿Cuánta agua aporta el Sistema Cutzamala a la Ciudad de México?

Cabe señalar que el Sistema Cutzamala no es la principal fuente de agua de la Ciudad de México. Según datos recopilados por el investigador Óscar Monroy Hermosillo, este sistema de presas aporta solamente el 27% del agua que se consume en la capital.

Las fuentes de abastecimiento de agua en la Ciudad de México se dividen de la siguiente forma:

Sistema Cutzamala, 27%

Valle de Lerma, 11%

Manantiales y ríos 14%

Acuíferos del Valle de México, 48%

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señala que el Sistema Cutzamala aporta 12 metros cúbicos por segundo. Al respecto, el ingeniero químico declaró en 2021 que el sistema de presas se ha convertido en un método ineficiente para llevar agua a la capital:

No se puede pensar que vamos a estar trayendo toda la vida agua a la ciudad, cuando en esta ciudad estamos rodeados de montañas y llueve los todos los años la misma cantidad que traemos del Cutzamala.

