¿Cuándo Entra el Frente Frío 6 a México? Estas Son las Zonas Más Afectadas

Prepara tus outfits para bajas temperaturas, porque el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) detalló cuándo entrará el Frente Frío 6 a México. En N+ te compartimos cuáles son los lugares donde habrá efectos.

De acuerdo con el pronóstico del clima, el nuevo frente frío comenzará a interactuar con otro sistema desde el sábado 11 de octubre, por lo que habrá zonas afectadas por este fenómeno, que entrará sobre Baja California.

El sábado, el ciclón tropical Raymond se desplazará al suroeste de las costas de Baja California Sur, pudiendo ingresar en dicho estado durante esta noche o las primeras horas del domingo, disipándose en el transcurso del lunes sobre el golfo de California. El sistema interaccionará con un frente frío que ingresará sobre Baja California.

Estos son los efectos del Frente Frío 6

El Frene Frío 6 provocará varios efectos a partir del 11 de octubre:

Oleaje elevado en lugares del noroeste de México .

. Probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas.

Provocará fuertes rachas de viento.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta 0 °C o menos en zonas serranas de Baja California. Como recomendaciones, el SMN compartió: evitar actividades acuáticas en costas con oleaje elevado, no circular en zonas inundadas o con riesgo de deslaves, abrigarse adecuadamente en regiones del norte y centro del país.

