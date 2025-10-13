Ya Viene el Frente Frío 7: Este Día se Espera Temperatura Más Baja en México

¡Prepárate! Porque se acerca el frente frío número 7 en México. Te decimos qué día se esperan temperaturas más bajas en el país.

El frente frío número 7 provocará bajas temperaturas en varios estados del país, principalmente en:

Baja California.

Sonora.

Chihuahua.

Durango.

Zacatecas.

Estado de México.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Puebla.

Adicionalmente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén lluvias en varios estados del país, debido a canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, el sureste mexicano y la Península de Yucatán, que interactuarán con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano y con una circulación ciclónica en niveles altos.

Además, durante los próximos miércoles y jueves, se pronostican lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.

La onda tropical número 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

¿Qué día bajaran las temperaturas en el país?

La Conagua informó que un nuevo frente frío, el número 7, ingresará al noreste del país, por lo que se prevén fuertes rachas de viento y bajas temperaturas, del martes 14 al jueves 16 de octubre de 2025.

Así estará el clima para este martes 14 de octubre, de acuerdo con la Conagua:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

: Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo y Estado de México.

: Baja California, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo y Estado de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

: Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California.

: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Con información de N+.

