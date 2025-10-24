Inicio Nacional Clima Toma Fuerza Potencial Ciclón Sonia: ¿Dónde se Ubica Hoy la Posible Tormenta en el Pacífico?

El potencial ciclón Sonia toma fuerza en el Pacífico. Consulta aquí su ubicación hoy, 24 de octubre de 2025.

Potencial ciclón Sonia toma fuerza en el Pacífico. Foto Cuartoscuro | Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió este viernes, 24 de octubre de 2025, un aviso por un potencial ciclón en el Pacífico, que en caso de evolucionar llevará el nombre de Sonia.

La zona de baja presión se localiza en el océano Pacífico, incrementa a 60 % de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas y mantiene 80% en 7 días.

Los nombres para los siguientes ciclónes tropicales en el Pacífico son: Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

Cabe recordar que la temporada de ciclones tropicales 2025 concluye  de manera oficial el próximo 30 de noviembre, en ambos litorales del país.

¿Dónde se ubica el potencial ciclón Sonia?

De acuerdo con la Conagua, el potencial ciclón Sonia se localiza aproximadamente a 1,115 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical durante el fin de semana.  

Lluvias en el país

Para este viernes se esperan lluvias en varios estados del país, de acuerdo con los reportes de Conagua:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte y este), Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa y suroeste), Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (sur).
  • Intervalos de chubascos en: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Olmeca), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Colima (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur).
  • Lluvias aisladas en: Sinaloa, Durango, Nuevo León, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Con información de N+

Huracanes 2025
