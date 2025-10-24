Toma Fuerza Potencial Ciclón Sonia: ¿Dónde se Ubica Hoy la Posible Tormenta en el Pacífico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió este viernes, 24 de octubre de 2025, un aviso por un potencial ciclón en el Pacífico, que en caso de evolucionar llevará el nombre de Sonia.

Video: Clima Hoy en México del 24 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: Lluvias y Rachas de Viento

La zona de baja presión se localiza en el océano Pacífico, incrementa a 60 % de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas y mantiene 80% en 7 días.

Los nombres para los siguientes ciclónes tropicales en el Pacífico son: Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

Cabe recordar que la temporada de ciclones tropicales 2025 concluye de manera oficial el próximo 30 de noviembre, en ambos litorales del país.

¿Dónde se ubica el potencial ciclón Sonia?

De acuerdo con la Conagua, el potencial ciclón Sonia se localiza aproximadamente a 1,115 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

La zona de #BajaPresión que se localiza en el océano #Pacífico incrementa a 60 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Consulta el siguiente gráfico para más información. 👇 pic.twitter.com/r5glfJnGM2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025

Se prevé que evolucione a ciclón tropical durante el fin de semana.

Lluvias en el país

Para este viernes se esperan lluvias en varios estados del país, de acuerdo con los reportes de Conagua:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte y este), Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa y suroeste), Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos en: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Olmeca), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Colima (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias aisladas en: Sinaloa, Durango, Nuevo León, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Con información de N+

