Otro Frente Frío y Nueva Masa de Aire Polar, a la Vista: Este Día se Esperan Heladas en México

¡Toma precauciones! Varios estados de México registran afectaciones por el frente frío 19, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre el próximo ingreso de un nuevo sistema frontal —el número 20 de la temporada— así como de la masa de aire polar que lo impulsa.

Aquí te contamos cuándo entrarán al país el frente frío 20 y su masa de aire polar, así como los estados en los que provocarán heladas.

¿Sabías que?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

¿Cuándo entrará al país el frente frío 20?

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este miércoles se aproximará el frente frío 20 a la frontera noreste del territorio mexicano y originará rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mañana jueves, el sistema frontal ya estará muy próximo al territorio nacional y entre el viernes y sábado será reforzado por una nueva masa de aire polar.

Lo anterior ocasionará lluvias e intervalos de chubascos y vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el norte y noreste del país.

Junto con otros fenómenos meteorológicos, como canales de baja presión e ingreso de humedad, ocasionará temperaturas de hasta -10 grados en varias entidades.

Temperaturas mínimas de -10 a -5°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5°C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Mapas del pronóstico del clima en México. Foto: SMN

¿Qué pasa con el frente frío 19?

Sobre el frente frío 19 que actualmente afecta México, el SMN indicó que hoy se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, donde ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que la masa de aire polar asociada al sistema frontal empezará a modificar sus características térmicas en el transcurso del día, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

