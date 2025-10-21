Frente Frío 9 Hoy 22 de Octubre 2025: ¿Qué Estado se Verán Afectados y Cuándo Termina?

El nuevo frente frío núm. 9 ingresará a la frontera norte del país, generará fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

¿Cuál es el pronóstico de temperaturas para hoy 222 de octubre 2025?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 22 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 22 de octubre de 2025:

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Puebla (suroeste).

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato (noreste) y costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).