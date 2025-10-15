Frente Frío Número 7 Va a Interactuar con Vaguada y Causará Estas Afectaciones
El frente frío número 7, que interactuará con una vaguada, provocará afectaciones en varios estados del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso hoy, 15 de octubre de 2025, por el frente frío número 7, que interactuará con una vaguada. Te decimos cómo afectará en el país.
El frente frío número 7 provocará bajas temperaturas en varios estados, principalmente en el norte y noreste del país:
- Baja California.
- Sonora.
- Chihuahua.
- Durango.
- Zacatecas.
- Estado de México.
- Hidalgo.
- Tlaxcala.
- Puebla.
Afectaciones por frente frío número 7
De acuerdo con el reporte de la Conagua, el frente frío número 7 se desplazará lentamente sobre el noroeste mexicano, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.
Es por eso que se mantendrán fuertes rachas de viento en la región, así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua.
Para mañana jueves, 16 de octubre, se esperan:
- Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves en: Zonas serranas de Baja California.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en: Zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.
Se prevé que al finalizar el día, la vaguada en altura continuará su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional.
