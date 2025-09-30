Imelda Toma Fuerza y Ya son Dos Huracanes Activos que Rodean a México: ¿Cuál Es su Trayectoria?

Autoridades informaron que hoy 30 de septiembre de 2025 se formó el huracán Imelda, el noveno ciclón tropical de la actual temporada por el lado del océano Atlántico, por lo que aquí te contamos su trayectoria y si representa peligro para México.

Imelda se suma al huracán Humberto en el Atlántico, con lo cual son dos los huracanes activos que rodean a México, durante las primeras horas de este martes.

Efecto Fujiwhara, el temido fenómeno por la interacción de Imelda y Humberto

Durante los últimos días y gracias a los pronósticos de los ciclones tropicales de la temporada 2025, especialistas han advertido de la posible interacción entre los huracanes Imelda y Humberto, lo cual podría formar el temido efecto Fujiwhara.

En contenidos de N+ ya hemos abordado el tema sobre qué pasaría si se desarrolla el efecto Fujiwhara y cuál es su implicación.

Además, desde el espacio se han podido captar imágenes en fotos y videos en las que se observan cómo se acercan los huracanes Imelda y Humberto.

El efecto Fujiwhara se presenta cuando dos ciclones se acercan a menos de 1,400 kilómetros de distancia, lo cual complica los pronósticos de trayectoria e intensidad.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Imelda?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó un aviso por la formación del huracán Imelda este lunes y dio a conocer la trayectoria de este ciclón que se desarrolla en el Atlántico.

Según el aviso, Imelda se intensificó en las primeras horas de este martes a huracán categoría 1. Su centro está a 290 kilómetros al norte de la Isla Gran Abaco, Bahamas, y a 1,320 kilómetros al noreste de Cabo Atoche, Quintana Roo.

El huracán Imelda se desplaza hacia el noreste a 11 kilómetros por hora, con lo cual su distancia y desplazamiento no representan peligro para México.

Más información en breve