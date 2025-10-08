Priscilla Pierde Fuerza Hoy y se Degrada: ¿Cuándo Termina Impacto del Ciclón en el Pacífico?

El huracán Priscilla perdió fuerza hoy 8 de octubre de 2025, y se degradó a tormenta tropical, mientras avanza por el Pacífico mexicano; sin embargo su trayectoria aún impacta en nuestro país, por lo que te informamos qué dice el pronóstico sobre cuándo termina el ciclón.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso a las 6:00 horas de este miércoles para informar que Priscilla, como huracán categoría 1, se localizó aproximadamente a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, pero mantiene su desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

¿Dónde va a afectar Priscilla hoy? El huracán originará lluvias muy fuertes en Baja California Sur; chubascos en Sinaloa y Nayarit; viento de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el sur de Baja California Sur, y de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Sinaloa y Nayarit.

Sin embargo, a las 11:36horas de hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), informó que Priscilla ya se había degradado a tormenta tropical, aunque mantenía alto oleaje y fuertes vientos en las costas del Pacífico, por lo que no descartaba inundaciones también en Estados Unidos.

¿Cuándo se termina el huracán Priscilla?

El pasado 7 de octubre de 2025 se esperaba que el huracán Priscilla se fortaleciera y llegara a la categoría 3; sin embargo, hoy las autoridades de la Conagua informaron que se debilitó y se degradó a tormenta tropical.

El pronóstico de Conagua, que incluye la trayectoria de Priscilla, informa cuándo se espera que el ciclón se debilite y termine su impacto en México.

En el reporte de las 6:00 Se informó que continuaría como huracán categoría 1 durante este miércoles y mañana jueves; pero el ciclón perdió fuerza antes y se degradó antes del mediodía de hoy a tormenta tropical, por lo que se espera siga así durante el jueves y se mantenga durante todo el viernes.

Sin embargo, el pronóstico de la Conagua considera que Priscilla será ciclón post tropical con remanentes el sábado 11 de octubre de 2025, con lo cual terminaría su impacto en México.

