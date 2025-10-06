Huracán Priscilla Provocará Lluvias Torrenciales en 7 Estados en las Próximas Horas: Conagua

El huracán Priscilla, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, que se desplaza por las costas del Pacífico mexicano provocará lluvias torrenciales en siete estados del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte de clima, el organismo descentralizado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre lluvias muy fuertes de hasta 150 milímetros a causa del ciclón tropical.

Con corte a las 15:00 horas de este lunes 6 de octubre, Priscilla mantenía un lento, pero constante, desplazamiento sobre el occidente del país, reportó el meteorológico nacional.

¿En dónde está y hacia dónde va el huracán Priscilla?

El centro del huracán se localiza a 335 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Priscilla presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 11 km/h.

Se prevé que evolucione a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson entre el martes 7 y el miércoles 8 de octubre, para posteriormente debilitarse a tormenta tropical.

Lluvias de hasta 150 mm y olas de 6 metros: ¿En dónde?

En su paso por las costas del Pacífico mexicano, Priscilla provocará en las próximas 24 horas lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en:

Jalisco (costa y este)

Colima

Así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Baja California Sur

Sinaloa (sur)

Nayarit

Michoacán (costa)

Guerrero (suroeste)

También provocará olas de 5 a 6 metros en las costas de Jalisco y Colima y oleaje de hasta 4 metros en las costas de Michoacán, Baja California Sur (sur), Nayarit y Sinaloa (sur).

⚠️El #Huracán #Priscilla mantiene un lento desplazamiento sobre el occidente del país.



