¿Cuál Será el Clima en Navidad 2025 en CDMX y el Resto del País? SNM Informa Estado del Tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevén descensos de temperatura, rachas de viento y lluvias aisladas para las próximas horas. En N+ te decimos cuál será el clima este 24 y 25 de diciembre de 2025 en la CDMX y el resto del país, para que tomes precauciones y disfrutes de la Navidad.

Miércoles 24 de diciembre: Así estará el clima en Nochebuena

Las autoridades meteorológicas esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) para el 24 de diciembre en la CDMX.

Jueves 25 de diciembre: ¿Cómo estará el clima en Navidad en CDMX?

El clima para el jueves 25 de diciembre de 2025 en plena Navidad en la Ciudad de México (CDMX) se espera que exista un clima fresco y se recomienda abrigarse, también se prevé la posibilidad de lluvias aisladas.

Así estará el clima en Navidad en todo México para el 25 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que en zonas serranas de Chihuahua y Durango se mantenga el frío con el aumentando lluvias y bajas temperaturas. Antes de acabar el 2025, se esperan entre tres y cinco frentes fríos, masas polares.

El invierno apenas comenzó el 21 de diciembre, por lo que regularmente enero es el mes más frío, alargándose hasta febrero.

Los efectos del frente frío 23 en el Golfo de México inducirán la formación de una vaguada y nubosidad, además hay la posibilidad que generen lluvias y tormentas.

Vaguada en la Vertiente del Golfo y Campeche.

¿Dónde lloverá en México durante la Navidad 2025?

Se prevé que para el 24-25 de diciembre se registren lluvias con 20-50 litros por metro cuadrado y algunas mayores a 75 litros por metro cuadrado:

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Tabasco

Norte de Oaxaca

Chiapas

También habrá lluvias ligeras

Las lluvias ligeras serían de 5 a 15 litros por metro cuadrado.

Edomex

Morelos

CDMX

Puebla

Tlaxcala

Guerrero

Hidalgo

El resto del país no tendría lluvias.

Frente frío 24 se sentirá en Baja California y Sonora

Hay la posibilidad de que para esas fechas podría registrarse el frente frío 24 con la corriente en chorro, ocasionando lluvias fuertes de 20-50 mm al norte de Baja California y aisladas en Baja California Sur y Sonora, además de fuertes vientos.

Calor se mantendrá en estados del Pacífico

Se espera que en zonas del Pacífico mexicano los termómetros lleguen a los 30 y 38 grados en Sinaloa y Nayarit.

Mientras que en el sureste y Golfo de México se estiman de 28 a 33 grados, en el norte de 20 a 25 grados hasta el Bajío.

El clima para el centro del país sería fresco por la nubosidad y lluvias, los termómetros marcarían entre los 13 a 20 grados.

¿Qué hacer ante la temporada de frío en diciembre?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil da una lista de recomendaciones antes las temperaturas invernales en la CDMX.

Evitar cambios bruscos de temperatura

Cubrir nariz y boca para no inhalar aire frío

Vacunarse contra la influenza y el COVID-19

Acudir al Centro de Salud más cercano ante cualquier malestar en vías respiratorias

Usar tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Tomar mucha agua y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C

Antes de dormir apagar velas o anafres para evitar incendios o intoxicaciones

