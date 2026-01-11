Pronóstico del Tiempo Domingo 11 de Enero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Podría Nevar?

Para este domingo 11 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 10 entidades, debido al frente frío número 27, así como afectaciones por la segunda tormenta invernal de la temporada. También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en siete estados.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal abarcará desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y mantendrá condiciones para precipitaciones fuertes a intensas en el oriente y sureste del territorio nacional

Según el SMN, una masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, densos nacos de niebla en el noreste, centro y oriente. La tormenta invernal se originará por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Campeche, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Quintana Roo, indicó el SMN.

Video: Frente Frío 27 Provocó Ambiente Gélido, Lluvias y Posibles Nevadas en el País.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

(150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas).

(75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche.

(50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán.

(5 a 25 mm): Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las siguientes zonas:

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país

Nevado de Toluca

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Asimismo, el SMN indicó que se podría registrar caída de lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa). De 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Temperaturas mínimas

De -20 a -15 °C con heladas en zonas serranas de Durango.

con en zonas serranas de Durango. De -15 a -10 °C con heladas en las sierras de Chihuahua.

en las sierras de Chihuahua. De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

en zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. De -5 a 0 °C en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Sinaloa y Tamaulipas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo nublado durante la mayor parte del día. Mientras que en la mañana, se prevé ambiente frío en la región; y muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, se espera ambiente fresco a templado, con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas como el Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 17 a 19 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 15 a 17 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ