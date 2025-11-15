Pronóstico del Tiempo DOMINGO 16 de Noviembre 2025: Estos Estados Llegarán a 10 Grados Bajo Cero

Para este domingo 16 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío núm. 14, en interacción con otros fenómenos, provoquen un descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en el noroeste, pronosticándose rachas de viento de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua.

A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y chubascos en Sonora. Durante la noche, la vaguada en niveles medios y altos se moverá al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur), chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabascos y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

Finalmente, en el resto del territorio nacional, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

En el transcurso de la mañana, se pronostica ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México ambiente muy frío con heladas y bancos de niebla.

Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo despejado a medio nublado sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

