Pronóstico del Tiempo Hoy 24 de Mayo: Prevén Lluvias en Casi Todo el País y Calor en 13 Estados.

Para este domingo 24 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias prácticamente en todo el país, con posibilidades de granizo y descargas eléctricas, así como una onda de calor en 13 entidades.

La autoridad prevé una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país, en interacción con la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México.

Ademá, e espera un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Todo ello ocasionará lluvias fuertes.

Lluvias en el país

Las lluvias fuertes a muy podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Video: Lluvias Fuertes en el Noreste, Oriente y Sureste de México.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (noreste), Veracruz (centro), Puebla (este y sureste), Oaxaca (norte y sur) y Chiapas (sur).

(50 a 75 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (noreste), Veracruz (centro), Puebla (este y sureste), Oaxaca (norte y sur) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Guerrero (noreste).

(25 a 50 mm): Coahuila (este y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Guerrero (noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

¿Dónde habrá calor?

Sinaloa (sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Colima (norte y este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (noroeste, sur y sureste)

Morelos (sur)

Puebla (suroeste)

Veracruz (centro)

Oaxaca (centro, sur y este)

Chiapas (norte, centro y oeste)

Campeche (norte)

Yucatán (oeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

: Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Durango, Nayarit, Morelos, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Durango, Nayarit, Morelos, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California y Puebla.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado en la región durante la mañana.

Hacia la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de e 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se espera una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

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ASJ