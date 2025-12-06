Pronóstico del Tiempo Domingo de 7 de Diciembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá?

Para este domingo 7 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 11 estados, así como intervalos de chubascos en nueve entidades más.

De acuerdo con las previsiones, se espera que en la madrugada se presente una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con el abundante ingreso de humedad propagado por el río atmosférico.

"De igual forma, iniciará evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte)", añadió la autoridad.

Según las autoridades, igual se pronostica que el río atmosférico deje de afectar al país. Además, habrá canales de baja presión en el interior del territorio nacional, así como el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe.

Las lluvias más intensas serán en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

: Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco y Colima.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas.

: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas. De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día.

Por la mañana, se espera ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Mientras que en la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, así como probabilidad de chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital de país será de 10 a 12 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ