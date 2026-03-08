Pronóstico del Tiempo Domingo 8 de Marzo: Lluvias Fuertes, Posible Nevada, y Onda de Calor.

Para este domingo 8 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos cuatro entidades en conjunto con la cuarta temporada invernal y el frente frío número 40, así como una onda de calor en cinco estados más.

De acuerdo con el pronóstico, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California y las corrientes en chorro polar y subtropical darán origen a la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada.

Esa situación, junto con el nuevo frente frío 40, generarán ambiente frío, vientos fuertes y lluvias en el noroeste mexicano, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa, Baja California.

Mientras que se esperan chubascos y precicipitaciones intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Lo mismo se presentará en el centro, oriente y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte).

(25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Ciudad de México.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Dónde hará más calor?

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (oeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo). De 35 a 40 °C : Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco; muy frío en zonas altas del Estado de México por la mañana.

Mientras que en la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

