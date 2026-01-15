Pronóstico del Tiempo JUEVES 15 de Enero 2026: ¿Dónde Habrá Lluvias y Chubascos?
Las autoridades informaron que se mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central
Para este jueves 15 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío núm. 28 recorra rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán.
Su interacción con una vaguada en altura sobre el golfo de México generará intervalos de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco.
La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país.
Habrá evento de “norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 80 km/h en el litoral de Veracruz, y rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Finalmente, el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.
Lluvias en el país
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Tabasco.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Guerrero, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo y Tlaxcala.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
- De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
Temperaturas mínimas
- De -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.
Clima en el Valle de México
Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas y posibles bancos de niebla en zonas altas.
Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C.
