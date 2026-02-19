Pronóstico del Tiempo JUEVES 12 de Febrero de 2026: ¿En Qué Estados Hará Calor?
A pesar de las altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, en las zonas serranas de BC, Durango y Chihuahua amanecerán de -10 a -5 grados Celsius
Para este jueves 19 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 36 se desplazará sobre el norte del país.
Se esperan rachas de viento de 70 a 90 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.
De acuerdo con el pronóstico, también habrá chubascos en Baja California y la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de dicho estado.
Se mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de México; prevaleciendo la onda de calor.
Esta afectará a zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (centro), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Oaxaca y Chiapas.
- Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste).
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, cielo despejado con bruma, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 26 a 28 °C.
