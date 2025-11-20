Pronóstico del Tiempo JUEVES 20 de Noviembre: Se Espera Frío y Lluvia en el País

Para este jueves 20 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos; con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Así como lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango.

A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, la posible formación de torbellinos y tornados en el norte de Coahuila.

Por otra parte, habrá lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, durante la noche.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Guerrero (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (región Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México y Tabasco.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y ambiente muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

