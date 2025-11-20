Pronóstico del Tiempo JUEVES 20 de Noviembre: Se Espera Frío y Lluvia en el País
Seguirá el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer; un nuevo frente frío se aproximará sobre el noroeste del país
Para este jueves 20 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos; con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango.
Así como lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango.
A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, la posible formación de torbellinos y tornados en el norte de Coahuila.
Por otra parte, habrá lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.
Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, durante la noche.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Guerrero (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (región Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México y Tabasco.
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y ambiente muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Con información de Conagua
