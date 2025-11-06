Pronóstico del Tiempo JUEVES 6 de Noviembre de 2025: Así Estará el Clima en el País

Para este jueves 6 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Simultáneamente, se esperan chubascos y lluvias fuertes en regiones de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el resto del país, dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde.

Finalmente, se pronostica viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Video: Clima en Veracruz: Se Presentan Primeras Heladas en el Estado

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C en zonas altas de la Ciudad de México, y ambiente muy frío con temperaturas de -5 a 0 °C con posibles heladas en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM