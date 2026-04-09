Pronóstico del Tiempo JUEVES 9 de Abril de 2026: Se Esperan Lluvias, Viento y Calor en el País
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Las precipitaciones podrían estar acompañadas descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, seguirá la onda de calor en el occidente mexicano
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Para este jueves 9 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, además de rachas fuertes de viento en el norte y noreste de la República Mexicana.
Por otra parte, se esperan chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Mesa Central, sureste del país y la península de Yucatán.
Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (este), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).
- De 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas y Puebla.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región.
Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
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Con información de Conagua
ICM