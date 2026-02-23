Pronóstico del Tiempo Lunes 23 de Febrero: ¿En Qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Hará Frío?

Para este lunes 23 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos siete entidades por el frente frío número 37, así como temperaturas heladas durante la madrugada en 17 estados más.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal se extenderá al sur de la península de Yucatán y mantendrá condiciones para precipitaciones puntuales intensas en el sureste del país.

Asimismo, se prevé que la masa de aire ártico asociada al frente continuará generando ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Las precipitaciones más intensas serán en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Campeche y Quintana Roo, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este).

(75 a 150 mm): Chiapas (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur).

(50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

(25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Colima y Michoacán (costa).

: Colima y Michoacán (costa). De 35 a 40 °C : Durango (noroeste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Durango (noroeste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur y Chihuahua (oeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en sierras de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

en sierras de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De -5 a 0 °C con heladas en la madrugada en zonas de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

con heladas en la madrugada en zonas de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Para el Valle de México, se espera cielo nublado, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla al amanecer.

Por la tarde, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 3 a 5 °C y la máxima de 17 a 19 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 14 a 16 °C.

