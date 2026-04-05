Pronóstico del Tiempo Lunes 6 de Abril: ¿En Qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Hará Mucha Calor?

Para este lunes 6 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en ocho entidades por el frente frío número 43, así como la posible caída de granizo y una onda de calor en al menos cuatro estados.

Según los pronósticos, se espera que el sistema frontal se extienda sobre el Golfo de México e interactúe con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, causando precipitaciones fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, se pronostican chubascos en el noreste de México, además de lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas.

Eso se agravará por canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, lo que generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco y Chiapas.

(75 a 150 mm): Tabasco y Chiapas. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche.

(50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

(5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Video: Frente Frío 43 Causará Lluvias con Descargas Eléctricas y Rachas de Viento en el Norte del País.

¿Dónde hará más calor?

La onda de calor seguirá en:

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Michoacán (centro y oeste)

Guerrero (noroeste, centro y sur)

Oaxaca (centro)

A su vez, se prevé que inicie en:

Sinaloa (sur)

Nayarit (norte)

Morelos (sur).

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

: Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

: Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en sierras de Durango.

De -5 a 0 °C con heladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

con heladas en Baja California, Sonora y Chihuahua. De 0 a 5 °C en las sierras de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas del Estado de México, así como cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas por la mañana.

Mientras que en la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

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