Pronóstico del Tiempo MARTES 11 de Noviembre de 2025: ¿En Dónde Habrá Heladas?

Para este martes 11 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la masa de aire ártico asociada al frente frío núm. 13, mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con ambiente muy frío a gélido y heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además, continuará evento de Norte y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Video: Masa de Aire Ártico Congela a Gran Parte del País y Frente Frío 13 Ocasionará Lluvias y Viento

Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias con chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste mexicano, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Guerrero (sur y costa).

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se mantendrá con centro en el noroeste de México, y ocasionará escasa nubosidad y sin probabilidad de lluvia en dicha región, ambiente frío a muy frío con heladas por irradiación en sierras de la región mencionada. Para el occidente del país, predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Las Montañas), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Capital), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero (sur y costa), Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California y Coahuila.

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango.

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío en el Valle de México, y muy frío con heladas en zonas altas de la región.

Durante la tarde se pronostica ambiente templado y sin lluvia en Ciudad de México y en Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 13 a 15 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM