Pronóstico del Tiempo MARTES 23 de Septiembre de 2025: Frente Frío y Lluvias Fuertes

Durante este martes 23 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica vientos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua, además del ingreso de un nuevo frente frío.

Según la dependencia, el choque de las masas de aire, fría y cálida, afectará en la frontera norte del país e interaccionará con el monzón mexicano. Por ello se prevé alta probabilidad de chubascos y precipitaciones intensas, así como vientos con rachas de 30 a 50 km/h en las tres entidades mencionadas.

Lluvias fuertes y chubascos

En cuanto a los chubascos, el SMN indicó que estos podrán presentarse en Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro.

Durante la madrugada se han pronosticado:

Lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y rachas de 30 a 50 km/h en Durango .

. Lluvias y chubascos en Chihuahua : Casas Grandes, Juárez y Cuauhtémoc.

: Casas Grandes, Juárez y Cuauhtémoc. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit , Jalisco , Colima y Michoacán .

, , y . Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Guerrero , Oaxaca , Veracruz , Chiapas y Tabasco . Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas guerrerenses y bancos de niebla en zonas de Veracruz.

, , , y . Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas guerrerenses y bancos de niebla en zonas de Chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche. Lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

En su pronóstico de 72 horas, el SMN advierte de temperaturas de 0 a 5° C en las zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mientras que se registrarán temperaturas mínimas, de 3.0 °C en Oyameles, Tlatlauquitepec, Puebla. En la entidad igual se prevén lluvias puntuales muy fuertes durante este martes.

Clima en el Valle de México

En el Valle de México, que comprende a la CDMX y al Edomex, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Lo anterior debido a un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México. En territorio mexiquense se esperan lluvias puntuales fuertes, lo mismo que en la capital del país y Morelos.

Asimismo, en la Zona Metropolitana del Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la madrugada, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas.

Y en la mañana, ambiente templado. Para la tarde se prevé un ambiente cálido con probabilidad de precipitaciones de 25 a 50 mm, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

Las precipitaciones podrían generar desde encharcamientos, a deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

En tanto, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que la población debe atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil, indicaron las autoridades.

ASJ