Pronóstico del Tiempo MARTES 23 de Septiembre de 2025: Frente Frío y Lluvias Fuertes
Un frente frío y su interacción con el monzón mexicano causarán lluvias fuertes en diversos estados del norte del país, mientras que en la zona centro se prevén chubascos intensos
Durante este martes 23 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica vientos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua, además del ingreso de un nuevo frente frío.
Según la dependencia, el choque de las masas de aire, fría y cálida, afectará en la frontera norte del país e interaccionará con el monzón mexicano. Por ello se prevé alta probabilidad de chubascos y precipitaciones intensas, así como vientos con rachas de 30 a 50 km/h en las tres entidades mencionadas.
Lluvias fuertes y chubascos
En cuanto a los chubascos, el SMN indicó que estos podrán presentarse en Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro.
Durante la madrugada se han pronosticado:
- Lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y rachas de 30 a 50 km/h en Durango.
- Lluvias y chubascos en Chihuahua: Casas Grandes, Juárez y Cuauhtémoc.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas guerrerenses y bancos de niebla en zonas de Veracruz.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche. Lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
En su pronóstico de 72 horas, el SMN advierte de temperaturas de 0 a 5° C en las zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Mientras que se registrarán temperaturas mínimas, de 3.0 °C en Oyameles, Tlatlauquitepec, Puebla. En la entidad igual se prevén lluvias puntuales muy fuertes durante este martes.
Clima en el Valle de México
En el Valle de México, que comprende a la CDMX y al Edomex, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes.
Lo anterior debido a un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México. En territorio mexiquense se esperan lluvias puntuales fuertes, lo mismo que en la capital del país y Morelos.
Asimismo, en la Zona Metropolitana del Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la madrugada, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas.
Y en la mañana, ambiente templado. Para la tarde se prevé un ambiente cálido con probabilidad de precipitaciones de 25 a 50 mm, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.
- Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.
Las precipitaciones podrían generar desde encharcamientos, a deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
En tanto, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que la población debe atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil, indicaron las autoridades.
