Pronóstico del Tiempo MARTES 24 de Febrero de 2026: Ambiente Gélido en Gran Parte del País

Para este martes 24 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente frío a gélido al amanecer con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 37 modificará sus características térmicas, sin embargo, mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Video: Se Mantendrá las Condiciones Gélidas en la Mayor Parte del País

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado; sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 2 a 4 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM