Pronóstico del Tiempo MARTES 28 de Octubre de 2025: Frío y Lluvias en México
El frente frío número 11 recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana, provocando chubascos y vientos fuertes, así como un descenso de las temperaturas con posibles heladas en ambas regiones
Para este martes 28 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La masa de aire polar asociada al frente frío 11 generará marcado descenso de las temperaturas con posibles heladas en sierras del noroeste y norte del territorio nacional.
Por otra parte, habrá lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias en el noroeste, norte y centro del territorio nacional.
Finalmente, se pronostica durante la madrugada del miércoles, evento de Norte muy fuerte a intenso con rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas del norte de Tamaulipas.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (sur), Guerrero (costa) y Chiapas (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Querétaro (región Sierra Gorda) y Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Durante la mañana, cielo despejado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México; y con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 23 a 25 °C.
Con información de Conagua
