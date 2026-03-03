Pronóstico del Tiempo MARTES 3 de Marzo de 2026: Seguirá el Ambiente Caluroso en el País

Para este martes 3 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en el norte y noroeste del territorio nacional.

Se esperan lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Chiapas; chubascos en Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabascos, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Así como lluvias aisladas en Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Finalmente, se prevé que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Sin embargo, se mantendrá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

Video: Frente Frío 38 y Sistemas de Baja Presión Ocasionarán Lluvias, Principalmente en Chiapas y Jalisco

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos, los cuales se podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM