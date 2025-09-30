Pronóstico del Tiempo MARTES 30 de Septiembre de 2025: En Estos Estados Lloverá con Intensidad

Para este martes 30 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en Chiapas y Veracruz.

Así como muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; fuertes en Puebla y Tlaxcala; así como chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí.

A su vez, se esperan chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Todas las lluvias que se esperan para este martes último día del mes estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana.

Habrá temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

