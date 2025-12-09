Pronóstico del Tiempo MARTES 9 de Diciembre de 2025: Lluvias Intensas y Heladas

Para este martes 9 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente empezará a modificar sus características térmicas, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional; además de bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país.

Se mantendrá el evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día.

Además, habrá oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y la costa centro y sur de Veracruz, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (región Huasteca Baja).

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

De 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos (5 a 25 mm) con descargas eléctricas en el Estado de México y Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Con información de Conagua

ICM