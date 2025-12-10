Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 10 de Diciembre de 2025: ¿En Qué Estados Lloverá?
Las autoridades informaron que se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste del país
Para este miércoles 10 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes en Chiapas (este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este).
Se esperan lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.
Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste del país, lo que propiciará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (este), Campeche (este), Yucatán (este) y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Veracruz (regiones Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Oaxaca y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, cielo parcialmente nublado ambiente frío en la región, muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, cielo medio nublado a nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Ciudad de México y Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.
Con información de Conagua
