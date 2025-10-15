Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 15 de Octubre de 2025: En 18 Estados Lloverá con Intensidad

Este miércoles 15 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora; así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua.

Se esperan chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro y noreste mexicano, y lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país.

A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima.

Finalmente, otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán e ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (norte); así como lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Quintana Roo (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Colima.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Durango (oeste), Guerrero oeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias con chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México (suroeste).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

