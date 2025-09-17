Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 17 de Septiembre de 2025: Lloverá en Todo el País

Para este miércoles 17 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa.

Video relacionado: Lluvias y Encharcamientos Hoy: Brotan Aguas Negras de Coladeras en Avenida Benito Juárez, Iztapalapa

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, continuará intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán.

Su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

A su vez, un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional, originará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Video: Inundaciones en Tlaquepaque y Tlajomulco Dejan 2 Muertos y 100 Casas Afectadas en Jalisco

Asimismo, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará intervalos de chubascos en el noreste de la República Mexicana.

Por su parte, la vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical núm. 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM