Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 18 de Febrero 2026: ¿En Qué Estados Prevalecerá el Calor?

Para este miércoles 18 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 35 se extenderá sobre el norte, mientras que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de México.

Habrá rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en las regiones antes descritas; adicionalmente, lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, con lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Simultáneamente, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California. Se prevé que durante la tarde el frente se desplace hacia el sureste de EUA, dejando de afectar México.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

A su vez, prevalecerá la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Jalisco (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora y Campeche.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sur), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Chihuahua (sur) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido en la región, así como caluroso en el Estado de México (suroeste). Sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 25 a 27 °C.

Con información de Conagua

