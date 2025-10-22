Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 22 de Octubre de 2025: En Estos 3 Estados Lloverá Fuerte

Para este miércoles 22 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca (norte y este), y fuertes en Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Olmeca y Los Tuxtlas), Chiapas (norte y centro) y Tabasco (oeste y sur)

Se esperan chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento); así como viento con rachas de hasta 70 km/h y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Asimismo, un canal de baja presión en la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá al noreste de dicha región y gradualmente hacia el occidente del mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada.

Una nueva onda tropical (núm. 39) se desplazará sobre Guatemala y gradualmente al sur de Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias muy fuertes en el sur de dicha entidad.

Video: En Puebla, 7 Comunidades Permanecen Aisladas Tras las Lluvias y Deslaves Que Azotaron la Entidad

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, se desplazarán sobre el noroeste del país, región en la que ocasionarán descenso de temperaturas y fuertes rachas de vientos de 45 a 60 km/h; así como lluvias aisladas.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur de México.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el océano Pacífico, continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Olmeca y Los Tuxtlas), Chiapas (norte y centro), Tabasco (oeste y sur), Campeche (oeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento), Tamaulipas (sur), Jalisco (costa y sur), Colima (costa), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, sur y costas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California (norte), Sonora (norte), Chihuahua (norte), Sinaloa, Nayarit (centro y sur), Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

