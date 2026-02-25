Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 25 de Febrero 2026: México, Inmerso entre el Frío y el Calor

Para este miércoles 25 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tiempo estable y ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y occidente, así como cálido a caluroso en el resto del país.

Sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas durante la mañana y noche.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, ocasionando vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Habrá cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

