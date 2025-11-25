Pronóstico del Tiempo Miércoles 26 de Noviembre de 2025: Habrá Lluvias y Frío en Estos Estados

Para este miércoles 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos 11 estados, ocasionadas por la interacción de un canal de baja presión con el frente frío número 16, que será reforzado por una masa de aire polar.

De acuerdo con las previsiones, se espera que esos eventos se desarrollarán en el noreste, oriente y suroeste del Golfo de México, así como zonas del sureste nacional.

Según las autoridades, se pronostica el descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, así como el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

Las lluvias más intensas serán en Puebla, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Querétaro y Tabasco, según el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Oaxaca (norte).

(75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Oaxaca (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

(50 a 75 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca), Veracruz (región Sotavento) y Tabasco (occidente).

(25 a 50 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca), Veracruz (región Sotavento) y Tabasco (occidente). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente frío a fresco, así como heladas y bancos de niebla en zonas altas durante la mañana.

En la tarde, se espera ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el SMN, la temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

