Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 5 de Noviembre de 2025: ¿En Dónde Habrá Heladas?
Para la mañana de este miércoles, se esperan bajas temperaturas y heladas en estados del norte y centro del territorio nacional
Para este miércoles 5 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Yucatán, el golfo de México y el mar Caribe.
La masa de aire frío asociada al frente frío núm. 12 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente.
Sin embargo, se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con presencia de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; a su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Se pronostica que al final del día, el frente frío núm. 12 se disipe sobre el mar Caribe.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias aisladas en Michoacán y Guerrero. Mientras que en el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia.
Lluvia en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (norte), Tabasco (norte, centro y oeste), Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (región Capital), Michoacán y Guerrero.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas.
- De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con heladas.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla; así como ambiente muy frío (de -5 a 0 °C) con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, ambiente templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
