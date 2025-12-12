Pronóstico del Tiempo SÁBADO 13 de Diciembre de 2025: En Estas Regiones del País Lloverá

Para este sábado 13 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de viento de 40 a 60 km/h en el norte y noreste del territorio nacional.

Por otra parte, las autoridades meteorológicas se esperan lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Habrá lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península, con lluvias fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán, adicionalmente lluvias muy fuertes en Quintana Roo.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (costa), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos y Tabasco.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, por la mañana ambiente fresco a templado con bruma en la región y frío a fresco con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado con lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

