Pronóstico del Tiempo SÁBADO 13 de Diciembre de 2025: En Estas Regiones del País Lloverá
N+
Se esperan lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional
COMPARTE:
Para este sábado 13 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de viento de 40 a 60 km/h en el norte y noreste del territorio nacional.
Por otra parte, las autoridades meteorológicas se esperan lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Habrá lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península, con lluvias fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán, adicionalmente lluvias muy fuertes en Quintana Roo.
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Yucatán.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (costa), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos y Tabasco.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, por la mañana ambiente fresco a templado con bruma en la región y frío a fresco con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, ambiente templado con lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Historias recomendadas:
- México Llega a Acuerdo con EUA sobre Tratado de Aguas; Entrega Iniciará el 15 Diciembre
- Súper Gripe H3N2: ¿Qué Vacuna Protege contra Este Virus?
- Mary Magdalene: Muere de Forma Trágica la Modelo Mexicana-Canadiense en Tailandia
Con información de Conagua
ICM